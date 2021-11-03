Премьер Норвегии Стере заявил о намерении сотрудничать с Россией

Глазго, 3 ноября. Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничество с Россией приоритетом политики его правительства.

Стере заявил о приверженности его правительства к крепким отношениям с Москвой. Об этом он заявил ТАСС на саммите в Глазго.

«Развитие двусторонних обменов, в особенности осознание общей ответственности, которую мы несем как прибрежные арктические страны. Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел [РФ Сергеем] Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц-региона», — заявил премьер-министр Норвегии.

Ранее сообщалось, что главой кабинета министров Норвегии назначен лидер одержавшей победу на парламентских выборах норвежской Рабочей партии Йонас Гар Стере. Он вошел в должность 14 октября 2021 года.