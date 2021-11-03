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Пользователи Twitter высмеяли вновь уснувшего Байдена
Политика
Пользователи Twitter высмеяли вновь уснувшего Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 ноября. В Сети появилось видео, где президент США Джо Байден в ходе саммита ООН COP26, посвященном климату, сидит с закрытыми глазами. Эта ситуация стала поводом для критики со стороны американцев.

Сотрудники Белого дома заметили уснувшего главу государства и разбудили его. Граждане США посредством Twitter обсудили эту ситуацию.

«Ха-ха, я бы тоже там поспал», — написал @Marhoonanz.

Один из читателей представил должность тех, кто будит Байдена. Якобы они мониторят, когда он уснет в общественном месте, затем прикидываются, что у них есть важная информация и ее нужно срочно передать, пока не завершилась речь спикера.

«Он был в режиме сохранения энергии», — написал @jwbritus.

Пользователь @Tkhn191 считает, что саммит, посвященный климату — пустая трата денег и времени. Байден спит, Индия выпрашивает деньги. Президентам плевать на происходящее, поскольку им всем за 60 лет. Их интересуют только финансы, а не окружающая среда.

«Байден спит над проблемой», — прокомментировал @pusillanimity.

Ранее ведущий канала Fox News Шон Хэннити заявил, что президент США Джо Байден опозорил всю страну выступлением на климатической конференции в Глазго и окончательно оживил главный ночной кошмар Белого дома.

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