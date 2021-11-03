Инфекционист Чуланов осудил позицию ВОЗ выдавать QR-коды неофициально переболевшим

, 3 ноября. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов не поддержал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19.

Таким образом Чуланов не согласился с позицией Всемирной организации здравоохранения предоставлять QR-коды тем, кто переболел COVID-19, но не обращался за медицинской помощью. Об этом сообщает РБК.

«К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно», — сказал инфекционист.

Он добавил, что переболевшими COVID-19 считаются, те, чье заболевание было подтверждено официально. При этом через полгода после болезни человек должен пройти ревакцинацию для защиты от новых мутаций коронавируса.

Ранее на «Авито» появилась новая услуга. Переболевшие COVID-19 или вакцинированные россияне стали предлагать помощь непривитым. Они готовы ходить в магазин, банк или ресторан вместо тех, у кого нет QR-кода, передает телеканал «360».