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Инфекционист Чуланов осудил позицию ВОЗ выдавать QR-коды неофициально переболевшим

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 06:23
Общество
Инфекционист Чуланов осудил позицию ВОЗ выдавать QR-коды неофициально переболевшим
Невские Новости  /  Сергей Борода

, 3 ноября. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов не поддержал идею выдавать QR-коды неофициально переболевшим COVID-19.

Таким образом Чуланов не согласился с позицией Всемирной организации здравоохранения предоставлять QR-коды тем, кто переболел COVID-19, но не обращался за медицинской помощью. Об этом сообщает РБК.

«К сожалению, я иногда слышу разговоры, что нужно тех, кто не обращался в больницу, неофициально переболевших, признать переболевшими, чтобы присвоить им QR-коды соответствующие и так далее. Но эта позиция не поддерживается, в частности, Всемирной организацией здравоохранения, и это в принципе неправильно», — сказал инфекционист.

Он добавил, что переболевшими COVID-19 считаются, те, чье заболевание было подтверждено официально. При этом через полгода после болезни человек должен пройти ревакцинацию для защиты от новых мутаций коронавируса.

Ранее на «Авито» появилась новая услуга. Переболевшие COVID-19 или вакцинированные россияне стали предлагать помощь непривитым. Они готовы ходить в магазин, банк или ресторан вместо тех, у кого нет QR-кода, передает телеканал «360».

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qr-код коронавирус чуланов
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