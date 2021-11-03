Депутат Рады Мураев предупредил Зеленского о новом кризисе на Украине

Киев, 3 ноября. Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего президента страны Виктора Януковича.

Мураев подчеркнул, что Зеленский, как и Янукович, допускает очевидные кадровые ошибки. Об этом он рассказал на телеканале «Наш».

«А вы думаете Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончиться. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — сказал украинский депутат.

По словам Мураева, обстановка на Украине похожа на преддверие событий на Майдане 2013 года. Поэтому он предупредил Зеленского, что ему необходимо меняться, так как все может закончиться «очень плохо», а стране грозит новый кризис.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы. По его словам, отрасль находится в начале своего краха.