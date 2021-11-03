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Microsoft устроила презентацию виртуальных офисов в Teams
Технологии
Microsoft устроила презентацию виртуальных офисов в Teams
pixabay.com

Вашингтон, 3 ноября. Корпорация Microsoft представила сервис Mesh for Teams во время большой конференции Ignite 2021.

Mesh является платформой виртуальных встреч, которые проводятся благодаря HoloLens 2, наушникам, виртуальной реальности, персональными компьютерами и смартфонами. Начало работы этого сервиса случится после того, как пользователи перейдут к встречам в виде голографической проекции.

Компания из-за этого презентовала Mesh for Teams. Пользователи в сервисе могут выбрать персонажа, которого предлагает платформа, и проводить встречи. Аватар человека будет оживать и говорить под управлением пользователя. Компания также собирается анимировать аватар. Для этого она будет отслеживать лицо пользователя и движения через веб-камеру.

Microsoft ранее выпустила операционную систему Windows 11. Компания сделала это на сутки раньше запланированной премьеры. Соответствующей информацией поделился RT.

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