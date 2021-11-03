Пенсионерка из Тюмени угрожает выколоть глаза соседской семье с детьми-инвалидами

Тюмень, 3 ноября. Пенсионерка из Тюмени угрожает собственным соседям по даче, воспитывающим двух детей-инвалидов. Прокуратура и следственный комитет уже заинтересовались инцидентом.

Корреспонденты программы «ЧП» на телеканале НТВ заявили, что нетерпимость пенсионерки к соседскому ребенку с ДЦП перешла все границы. В результате мама семейства была вынуждена обратиться за помощью в прокуратуру.

Семья пострадавшей имеет двух детей-инвалидов: старшего сына и младшую дочь. По словам потерпевшей, пожилая женщина называет сына полоумным. Пенсионерке этого было мало. Она начала набрасываться на женщину с кулаками, царапала автомобиль и забор. Однажды правонарушительница настраивала соседей против семьи и даже угрожала выколоть глаза.

Сотрудники Росгвардии недавно задержали пьяного дебошира в одном из баров на территории Петрозаводска. Правонарушитель устроил погром в заведении.