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Семак: «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за пассивности в обороне
Спорт
Семак: «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за пассивности в обороне
vk.com  /  ФК Зенит

Турин, 3 ноября. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные пассивно играли в обороне во время матча Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса».

Семак признался, что во время этой встречи победу одержал более сильный коллектив. По словам наставника, туринцы были быстрее, очень много обыгрывали футболистов «Зенита» «один в один» и создавали моменты. Главный тренер подчеркнул, что сине-бело-голубые пассивно действовали во время обороны и позволили «Ювентусу» спокойно контролировать мяч.

Главный тренер уточнил, что матч шел на встречных курсах после пропущенного с одиннадцатиметрового удара гола. По словам Семака, в тот момент индивидуальная разница игроков была крайне ощутима.

«Зенит» проиграл в матче против «Ювентуса» со счетом 2:4. Игра проходила на туринском стадионе «Альянц». В составе петербуржцев гол на свой счет записал лишь иранский нападающий Сердар Азмун, первый мяч был забит в результате автогола защитника туринского клуба.

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футбол Зенит лига чемпионов семак ювентус
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