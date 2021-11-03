Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт

Петропавловск-Камчатский, 3 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о планах расширить практику применения QR-кодов в регионе.

QR-коды начнут распространяться на авиационный и наземный транспорт в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

«Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», — сказал Солодов.

Ранее блокпосты на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов начали работу. Все семь блокпостов на въездах в Севастополь по проверке QR-кодов начали работать, а возникающие сбои оперативно устраняют.