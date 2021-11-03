Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 06:02
06:00
Общество
Крымский винодел ради эксперимента захоронил бутылки на дне Черного моря
05:55
Политика
Депутат Рады Мураев предупредил Зеленского о новом кризисе на Украине
05:53
Технологии
Microsoft устроила презентацию виртуальных офисов в Teams
05:52
Общество
Пенсионерка из Тюмени угрожает выколоть глаза соседской семье с детьми-инвалидами
05:30
Спорт
Семак: «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за пассивности в обороне
05:24
Общество
Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт
05:24
Общество
Хабаровский край вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом
05:23
Происшествия
Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников
05:18
Общество
Япония наградила орденами Восходящего солнца шестерых россиян
05:16
Наука
Дату запуска российской миссии на Луну определят в марте-апреле 2022 года
Все новости

Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт
Общество
Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт
Невские Новости  /  Сергей Борода

Петропавловск-Камчатский, 3 ноября. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о планах расширить практику применения QR-кодов в регионе.

QR-коды начнут распространяться на авиационный и наземный транспорт в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

«Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами», — сказал Солодов.

Ранее блокпосты на въезде в Севастополь для проверки QR-кодов начали работу. Все семь блокпостов на въездах в Севастополь по проверке QR-кодов начали работать, а возникающие сбои оперативно устраняют.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт
камчатка транспорт qr-код
Комментировать