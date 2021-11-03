Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 06:02
06:00
Общество
Крымский винодел ради эксперимента захоронил бутылки на дне Черного моря
05:55
Политика
Депутат Рады Мураев предупредил Зеленского о новом кризисе на Украине
05:53
Технологии
Microsoft устроила презентацию виртуальных офисов в Teams
05:52
Общество
Пенсионерка из Тюмени угрожает выколоть глаза соседской семье с детьми-инвалидами
05:30
Спорт
Семак: «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за пассивности в обороне
05:24
Общество
Камчатский край расширит сферу применения QR-кодов на транспорт
05:24
Общество
Хабаровский край вводит жесткие ограничения в связи с коронавирусом
05:23
Происшествия
Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников
05:18
Общество
Япония наградила орденами Восходящего солнца шестерых россиян
05:16
Наука
Дату запуска российской миссии на Луну определят в марте-апреле 2022 года
Все новости

Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников
Происшествия
Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников
pixabay.com

Благовещенск, 3 ноября. Суд Амурской области приговорил мужчину, который изготовил бомбу и угрожал родственникам расправой, к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, передает пресс-центр регионального управления МВД.

Житель поселка Серышево в августе прошлого года угрожал родственникам взорвать их дом в городе Зея. Правонарушитель в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, ВО время осмотра его жилища сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, который, вероятно, представляет опасность.

В результате этого спасатели эвакуировали девять человек, в числе которых было шесть детей. Найденный предмет изъяли. Во время экспертизы стало известно, что это самодельное взрывное устройство. Сообщается, что мужчина был ранее судим.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жителя Екатеринбурга, который заявил о якобы заложенной бомбе в Театре оперы и балета. Правонарушитель признал собственную вину.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников
взрыв бомба угроза родственники
Комментировать