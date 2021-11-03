Жителя Приамурья приговорили к тюрьме за угрозы взорвать дом родственников

Благовещенск, 3 ноября. Суд Амурской области приговорил мужчину, который изготовил бомбу и угрожал родственникам расправой, к трем годам и восьми месяцам тюрьмы, передает пресс-центр регионального управления МВД.

Житель поселка Серышево в августе прошлого года угрожал родственникам взорвать их дом в городе Зея. Правонарушитель в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, ВО время осмотра его жилища сотрудники правоохранительных органов обнаружили предмет, который, вероятно, представляет опасность.

В результате этого спасатели эвакуировали девять человек, в числе которых было шесть детей. Найденный предмет изъяли. Во время экспертизы стало известно, что это самодельное взрывное устройство. Сообщается, что мужчина был ранее судим.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали жителя Екатеринбурга, который заявил о якобы заложенной бомбе в Театре оперы и балета. Правонарушитель признал собственную вину.