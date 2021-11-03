Япония наградила орденами Восходящего солнца шестерых россиян

Токио, 3 ноября. Шесть россиян получили японские ордена Восходящего солнца. Соответствующее постановление правительство Японии опубликовало в среду.

Орденов удостоены гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, академик РАН, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, вице-президент РАН Валентин Сергиенко, худрук Александринского театра Валерий Фокин и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев. Бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов получил орден четвертой степени.

Всего наград удостоены 4036 иностранцев и граждан Японии. В том числе бывшая послом дочь президента США Джона Кеннеди Кэролайн Кеннеди и австралийская актриса Оливия Ньютон-Джон.

Ранее генсек Правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что проблему мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, она является безотлагательной. Политик отметил, что необходимо быстрее решить проблему принадлежности Курильских островов, которые в Японии называют северными территориями.