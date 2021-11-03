Дату запуска российской миссии на Луну определят в марте-апреле 2022 года

Москва, 3 ноября. Решение по дате запуска первой в истории современной России миссии на спутник Земли примут весной следующего года. Называться она будет «Луна-25», сообщил завотделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, ближайшей датой отправки на данный момент можно считать промежуток между маем и июлем. К этому времени будут соблюдены все баллистические требования. Митрофанов уточнил, что все приборы уже поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина. Каких-либо замечаний предъявлено не было, передает ТАСС.

«Окончательное решение по дате запуска будет приниматься где-то в марте-апреле, когда будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата», — сообщил ученый.

В Москве же проходит подготовка к международному эксперименту SIRIUS-21. В рамках него шесть человек смоделирует долгосрочную миссию на Луну, проведя в изоляции восемь месяцев.