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BMJ: испытания вакцины Pfizer проводились с многочисленными нарушениями

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 05:14
Общество
BMJ: испытания вакцины Pfizer проводились с многочисленными нарушениями
Федеральное агентство новостей

Лондон, 3 ноября. Клинические испытания вакцины от коронавируса Pfizer американского производства проводились с нарушениями научных норм. В частности, скрывались данные о побочных эффектах, следует из британского журнала BMJ.

Издание отметило, что не исключено и фальсифицирование результатов испытаний. Кроме того, были раскрыты данные добровольцев, принявших в них участие.

«Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group… сообщила BMJ о том, что компания… недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах ...», — говорится в опубликованном материале.

В журнале также отметили, что уволенная представительница VRG участвовала в испытаниях. Она сообщила, что потеряла свою должность после того, как сообщала начальству о неоднократных нарушениях при испытаниях. Специалисты издания перепроверили полученную от нее информацию и подтвердили, что она является правдивой.

Низкое качество Pfizer подтверждается многочисленными случаями смертей после вакцинации препаратом. Так, недавно в Южной Корее скончался подросток, привитый им в августе.

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