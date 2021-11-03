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Байден связал рост цен на топливо с нежеланием России и ОПЕК нарастить добычу
Экономика
Байден связал рост цен на топливо с нежеланием России и ОПЕК нарастить добычу
Global Look Press  /  Carofei

Глазго, 3 ноября. Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на топливо в мире главным образом связан с нежеланием ОПЕК и России нарастить объемы добычи нефти.

Байден во вторник выступил на пресс-конференции в Глазго после двухдневного саммита мировых лидеров в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Отвечая на вопрос о повышении цен на многие товары, в качестве первой важной причины он назвал влияние пандемии коронавируса на цепочку поставок.

«Во-вторых, если обратить внимание на стоимость бензина, на стоимость нефти - это последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. Увидим, что произойдет на этом направлении, скорее, раньше, нежели позднее», — заявил Байден.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны ОПЕК не станут увеличивать добычу нефти грядущей зимой. Производители намерены придерживаться плана постепенного наращивания добычи, который был согласован в июле.

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