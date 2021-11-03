Блинкен пообещал Зеленскому укрепить энергетическую безопасность Украины

Вашингтон, 3 ноября. Вашингтон и его иностранные партнеры собираются укрепить энергетическую безопасность Украины и сократить риски, исходящие в сторону Киева якобы от трубопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эти переговоры состоялись 2 ноября во время многостороннего совещания по климатическому кризису.

По результатам беседы руководитель пресс-центра Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Блинкен заверил президента Украины о решимости Белого дома работать над укреплением безопасности Киева. Для этого Вашингтон будет действовать с союзниками на мировой арене. По словам Прайса, Блинкен приветствует шаги Киева, которые направлены против коррупции.

Госсекретарь США уточнил, что Белый дом будет сокращать риски, которые якобы представляет газопровод «Северный поток — 2». Соответствующей информацией поделился RT.