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Американский политолог Миршаймер оценил предстоящую встречу Путина и Байдена
Политика
Американский политолог Миршаймер оценил предстоящую встречу Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 ноября. Американский политолог Джон Миршаймер назвал США ответственными за плачевное состояние отношений с Россией.

Россия и США готовят второй саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Миршаймер оценил возможное улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Об этом он рассказал «Коммерсанту».

«На мой взгляд, шансы на улучшение американо-российских отношений в обозримой перспективе весьма невелики. Даже если бы президент Байден хотел резко изменить ситуацию к лучшему, добиться этого было бы очень непросто с политической точки зрения», — сказал политолог.

Эксперт добавил, что из-за русофобских настроений в США Белому дому придется приложить колоссальные усилия, чтобы добиться изменений политики в отношении РФ. Более того, у Байдена есть другие проблемы, которые требуют внимания.

Речь идет о выстраивании стратегии в отношении Китая, что является первостепенным вопросом для Вашингтона, а также иранская ядерная проблема и проблемы внутри страны. Поэтому отношения с Россией для Байдена не являются приоритетными.

Ранее гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что новую встречу Путина и Байдена надо долго готовить. Он напомнил, что после саммита в Женеве летом 2021 года особого продвижения по многих направлениям не произошло.

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