Украинский генерал Романенко пообещал России «кровавую баню» в случае войны

Киев, 3 ноября. Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала боевых действий, считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В статье для издания «Главред» украинский военачальник поделился мнением о возможном российско-украинском конфликте. Украинский генерал считает, что президент РФ Владимир Путин действительно может начать войну.

«Безусловно, они к этому готовятся, но если Путин начнет войну, то его на Украине ждет «кровавая баня» и захватом территорий дело не закончится», — отметил Романенко.

По его мнению, Россия «стягивает войска» к украинской границе на протяжении последних недель. Это опасно, считает Романенко, поэтому Украине нужно быть готовой, при необходимости, объявить военное положение.

Ранее журналисты американского издания Politico опубликовали фото российских танков, которые якобы находятся возле границы с Украиной. Этими снимками издание подтверждает «наращивание военной силы».