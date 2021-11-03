Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 04:34
04:25
Общество
Львы, Водолеи и Козероги стали самыми привлекательными для окружающих знаками зодиака
04:19
Происшествия
Покинувший экоферму на Сахалине олененок скончался под колесами машины
04:14
Общество
Букштейн посоветовал выбрать правильный блокировщик звонков мошенников
04:02
Общество
Студенты медвузов помогут восполнить недостающую рабочую силу в поликлиниках России
04:00
Технологии
Глава RTM Group Царев спрогнозировал массовую кражу цифровых личностей россиян
04:00
Экономика
Аналитик Сидоров назвал три причины, из-за которых цена на нефть превысит 100 долларов
03:57
Общество
Адвокат Миронов порекомендовал обращаться за юридической помощью при шантаже в Сети
03:27
Общество
Психиатр Федорович объяснил трудности переживания одиночества при самоизоляции
03:26
Общество
Офтальмолог Хомяков посоветовал пользоваться гаджетами не больше шести часов в день
03:17
Армия
МИД России надеется на ответ США по озабоченностям в ракетной сфере
Все новости

Покинувший экоферму на Сахалине олененок скончался под колесами машины
Происшествия
Покинувший экоферму на Сахалине олененок скончался под колесами машины
pxhere.com

Южно-Сахалинск, 3 ноября. Олененок, который во вторник сбежал с экофермы на Сахалине, скончался. Очевидцы заявили, что его на дороге сбил автомобиль.

Собеседник astv.ru сообщил, что происшествие произошло уже в темное время дня. По словам источника, труп олененка обнаружили примерно в 23:30. Тело животного лежало около следующего перекрестка после поворота на ферму в сторону Корсакова. По словам очевидца, рядом с оленем стояла машина, однако повреждения не были установлены.

Олененок покинул экоферму «Роуз-Агро» во вторник. Вероятнее всего, животное выбралось с территории через лаз, прокопанный бездомными собаками. Сотрудники фермы начали операцию по его спасению, но она закончилась безуспешно.

Волонтеры ранее обнаружили расстрелянную собаку с отрезанным ухом в Калининградской области. По предварительной информации, в животное стреляли дробью.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Покинувший экоферму на Сахалине олененок скончался под колесами машины
дорога олень сбил
Комментировать