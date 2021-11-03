Покинувший экоферму на Сахалине олененок скончался под колесами машины

Южно-Сахалинск, 3 ноября. Олененок, который во вторник сбежал с экофермы на Сахалине, скончался. Очевидцы заявили, что его на дороге сбил автомобиль.

Собеседник astv.ru сообщил, что происшествие произошло уже в темное время дня. По словам источника, труп олененка обнаружили примерно в 23:30. Тело животного лежало около следующего перекрестка после поворота на ферму в сторону Корсакова. По словам очевидца, рядом с оленем стояла машина, однако повреждения не были установлены.

Олененок покинул экоферму «Роуз-Агро» во вторник. Вероятнее всего, животное выбралось с территории через лаз, прокопанный бездомными собаками. Сотрудники фермы начали операцию по его спасению, но она закончилась безуспешно.

Волонтеры ранее обнаружили расстрелянную собаку с отрезанным ухом в Калининградской области. По предварительной информации, в животное стреляли дробью.