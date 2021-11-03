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Букштейн посоветовал выбрать правильный блокировщик звонков мошенников
Общество
Букштейн посоветовал выбрать правильный блокировщик звонков мошенников
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Базы данных с номерами телефонов пользователей в данный момент найти очень легко и ими пользуются «все подряд». Соответствующее заявление сделал шеф-редактор «Мобильных телекоммуникаций» Леонтий Букштейн.

Специалист заявил, что «ситуация приобретает характер пожара. По словам эксперта, все начали использовать телефонные номера пользователей для собственных нужд. Букштейн отметил, что зачастую звонки поступают от контор, которые нигде не зарегистрированы. Из-за злоумышленников телефоном становиться неприятно пользоваться, добавил он во время беседы с радио Sputnik.

Букштейн уточнил, что существуют программы, которые блокируют звонки. Однако перед установкой необходимо узнать, как происходит этот процесс, так как в черный список из-за установок может попасть жизненно важный номер.

Специалист Солодков ранее дал советы, как вести себя во время беседы со злоумышленниками. При возникновении сомнения эксперт посоветовал моментально прекратить разговор.

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