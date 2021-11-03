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Студенты медвузов помогут восполнить недостающую рабочую силу в поликлиниках России

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 04:02
Общество
Студенты медвузов помогут восполнить недостающую рабочую силу в поликлиниках России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 3 ноября. Российские медицинские вузы отправляют проходящих практику студентов на помощь врачам, что помогает на время восполнить недостающую рабочую силу.

В ближайшие полтора месяца в поликлиниках Москвы будут проходить практику студенты старших курсов МГМУ имени Сеченова. Схожие решения приняты и в других регионах, сообщает «Коммерсант». В медицинском профсоюзе «Действие» считают, что это поможет восполнить дефицит рабочих рук в поликлиниках.

«Такая практика позволит на время заполнить поликлиники бесплатной рабочей силой, но для компетенций будущего врача это скорее вредно», — заявил член профсоюза медработников Иван Давыдов.

По его словам, «коронавирусная» практика не дает опыта, который необходимо получить студентам старших курсов медуниверситета.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике затронул тему распространения коронавируса, так как крайне серьезно относится к сложившейся ситуации. Онищенко обратил внимание, что в своем выступлении президент указал на более низкий, чем необходимо, уровень популяционного иммунитета, подчеркнув необходимость более широкого охвата населения вакцинацией.

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врачи медвузы коронавирус
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