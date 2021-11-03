Глава RTM Group Царев спрогнозировал массовую кражу цифровых личностей россиян

Москва, 3 ноября. Развитие технологий грозит фантастической перспективой. Уже в следующем году могут начаться массовые кражи цифровых личностей — данных личных и финансовых документов, заявил эксперт в сфере кибербезопасности и права, управляющий RTM Group Евгений Царев.

Все жители страны трудоспособного возраста окажутся под угрозой, поскольку имеют денежные средства на счетах. Ведь именно «финансовый интерес движет мошенниками», рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

«Преступление, которое еще недавно казалось фантазией создателей фильмов о будущем, скоро станет нашей реальностью», — резюмировал он.

Мошенники охотятся в первую очередь за данными паспорта, адресами, за СНИЛС, свидетельствами о браке, разводе, рождении детей, сведениях о трудовой деятельности и имуществе. Все это можно легко вычленить из баз, которые легко найти в интернете или купить на черном рынке.

Более специфическую и труднодоступную информацию тоже можно при некотором усилии заполучить, заключил эксперт. Президент Info Watch Наталья Касперская с ним солидарна. Она уверена, что не следует торопиться сдавать биометрические данные, так как система защиты такой информации недостаточно проработана.