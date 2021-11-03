Адвокат Миронов порекомендовал обращаться за юридической помощью при шантаже в Сети

Москва, 3 ноября. В случае, если человек по неосторожности раскрыл личную информацию в интернет-переписке или стал жертвой шантажа, необходимо никогда не выполнять требования манипулятора.

По словам заведующего филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолия Миронова, сначала необходимо разобраться в ситуации с юридической точки зрения. Следует изучить обстоятельства и требования, которые предъявляют жертве.

Например, если манипулятор просит деньги, то такие действия могут рассматриваться, как вымогательство или мошенничество. Также бывают ситуации, когда человек без разрешения собеседника, решил зафиксировать в частной онлайн-беседе что-то интимное, а потом требует совершить «действия неимущественного характера».

«В этом случае подобное деяние может быть квалифицировано как незаконный сбор сведений о частной жизни лица, под которым понимаются умышленные действия, состоящие в получении этих сведений любым способом», — сказал Миронов в интервью агентству «Прайм».

В любом случае необходимо прекратить разговор и обратиться за квалифицированной юридической помощью. Адвокат поможет определить, в какое ведомство лучше обратиться — органы внутренних дел, прокуратуру, Роспотребнадзор, Роскомнадзор или суд.

Ранее специалист по информационной безопасности Александр Герасимов объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников.