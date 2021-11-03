МИД России надеется на ответ США по озабоченностям в ракетной сфере

Москва, 3 ноября. Россия выразила надежду, что администрация американского лидера Джо Байдена в скором времени изучит озабоченности Москвы, связанные с ракетной сферой.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал неверным решением предыдущих глав США создать глобальную многоуровневую противоракетную оборону. Об этом он заявил на онлайн-форуме «Диалог Форт-Росс».

«Что касается ракетной обороны, мы действуем исходя из расчета на то, что администрация Байдена сможет надлежащим образом отреагировать на озабоченности, которые у нас есть по этому вопросу», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России заявил, что вряд ли США могли когда-то создать надежный щит вокруг себя. Он добавил, что развитие многоуровневой противоракетной обороны несет угрозу возможностям российской обороны.

Ранее Рябков сообщил послу Британии о негативных последствиях создания AUKUS. Военное партнерство Соединенных Штатов, Британии и Австралии создаст затруднения в направлении контроля за вооружениями, отметил он.