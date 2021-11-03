Два человека погибли на посвященном группе ABBA трибьют-концерте в Швеции

Стокгольм, 3 ноября. Мужчина упал на людей с седьмого этажа на посвященном группе ABBA концерте в концертном зале города Уппсала, погибли сам упавший и еще один человек, сообщила шведская полиция.

Трагедия произошла в фойе зала на посвященном музыкантам группы ABBA Бенни Андерсену и Бьерну Ульвеусу трибьют-концерте. В связи с инцидентом мероприятие отменили.

«Человек, упавший с большой высоты, мужчина около 80 лет, скончался на месте. Другой человек, мужчина около 60 лет, находившийся в фойе, позднее также скончался», — отметили в полиции.

Кроме того, в результате инцидента травмы получила женщина. В настоящий момент концертный зал закрыт в связи с расследованием происшествия. На официальном сайте говорится, что зал не откроется вплоть до пятницы, 5 ноября. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

Ранее квартет ABBA сообщил поклонникам о выпуске неизданной в 1978-м году песни Just a notion. Композиция уже доступна для прослушивания в Сети.