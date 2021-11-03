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Жители Чукотки старше 50 лет могут получить выплаты за вакцинацию до 1 декабря

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:59
Общество
Жители Чукотки старше 50 лет могут получить выплаты за вакцинацию до 1 декабря
ФБА «Экономика сегодня»

Анадырь, 3 ноября. Сроки получения выплат за вакцинацию на Чукотке продлили до 1 декабря. Их могут получить пожилые люди старше 50 лет, а также жители сельской местности, сообщили в окружном правительстве.

Решение принял губернатор округа Роман Копин. Чтобы получить выплату, гражданам необходимо обратиться с заявлением в пункты социального обслуживания. Для этого нужна лишь копия паспорта.

«До 1 декабря 3 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса могут получить граждане старше 50 лет и жители сельской местности старше 18 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию в период с 13 сентября по 30 ноября», — сообщили в правительстве.

По данным оперативного штаба, процент вакцинированных жителей на Чукотке достиг 52. Ограничительные меры на острове действуют до конца этого года.

На Чукотке обязательную вакцинацию ввели для сотрудников ряда сфер. Так, прививку необходимо сделать тем, кто контактирует с людьми на регулярной основе.

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