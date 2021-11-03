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Служба маршалов устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона в США

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:59
Общество
Служба маршалов устроила внеплановую проверку тюрьмы Вашингтона в США
Невские Новости

Вашингтон, 3 ноября. Тюрьму в Вашингтоне не закроют, но около 400 человек переведут в Пенсильванию. На условия содержания в этой тюрьме в разное время жаловались россиянка Мария Бутина и обвиняемые по делу о погроме на Капитолии 6 января 2021 года.

Служба маршалов США устроила внеплановую проверку в тюрьме Вашингтона. Результатами проверяющие оказались не слишком довольны.

Марию Бутину, которую в 2019 году задержали в США под надуманным предлогом, обвинили в работе «иностранным агентом». С момента задержания Бутина провела 15 месяцев и 10 дней в американской тюрьме, где на нее оказывалось давление.

После освобождения и возвращения домой россиянка выпустила книгу «Тюремный дневник» и занялась правозащитной деятельностью. Сейчас фонд Марии Бутиной «Своих не бросаем» оказывает всестороннюю помощь соотечественникам, оказавшимся в заключении за рубежом.

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