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Аналитик Бородкин посоветовал держать накопления на нескольких счетах

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:35
Экономика
Аналитик Бородкин посоветовал держать накопления на нескольких счетах
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 3 ноября. Для получения максимальной доходности следует разместить средства на нескольких долгосрочных счетах, заявил лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин.

Если крупных покупок в ближайшее время не планируется, оптимальным выбором станет размещение большей части средств на долгосрочном вкладе с высокой процентной ставкой. Небольшую долю сбережений целесообразно держать на вкладе со свободным пополнением и снятием, чтобы в любой момент воспользоваться средствами, не теряя процентов, сообщил агентству «Прайм» Бородкин.

«Еще один выгодный вариант — разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. Тогда вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с части размещенных средств, а не от всей суммы», — объяснил эксперт.

Тем, кто откладывает деньги на конкретную цель, уместно разместить все средства на вклад с возможностью снятия или на накопительный счет, уточнил Бородкин.

Ранее СМИ сообщили, что отечественные банки начали повышать ставки по вкладам. Например, «РГС-банк» заявляет о повышении ставки в будущем до 8,18% в рамках одного из депозитов и о фактическом увеличении ставок на 0,1-0,3% в других вкладах.

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