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Пользователи Telegram раскритиковали идею запретить россиянам въезжать на Украину

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:34
Общество
Пользователи Telegram раскритиковали идею запретить россиянам въезжать на Украину
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Киев, 3 ноября. Бывший глава одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) Сергей Стерненко зарегистрировал петицию, в которой просит президента Украины Владимира Зеленского ограничить въезд в страну гражданам РФ или ввести для них визовый режим.

Заявление националиста обсудили пользователи Telegram, Facebook и «ВКонтакте». Об этом сообщает издание Regnum.

«А что это он еще на свободе, он же человека убил?» — не понимает Лариса.

Пользователь Лизанька отметила, что в ее городе практически у всех есть родственники из России. Сыновья не могут навестить больных матерей и забрать их к себе. Всякое может произойти, но не стоит считать, будто в этом никто не заинтересован.

«Вы слишком высоко оцениваете Стерненко. Он делает ровно то, что приказывают ему его кураторы. Приказали петицию разместить, он разместил. Почему при Порошенко ему не пришло в голову написать такую петицию, чтобы не пускать россиян в Украину? Думайте», — добавила Люда.

Николай И. подчеркнул, что на Украину и так никто не собирается ехать. Со стороны Киева было бы логичнее запретить выезд.

«Тогда пол-Украины не вернется на Ридненьку!» — пишет Дима И.

Ранее главный редактор научно-аналитического журнала «Архонт» Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского ввести очередные санкции против России. Он считает, что так политик показал свое истинное лицо.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина правый сектор стерненко
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