Киев, 3 ноября. В ходе новой встречи между США и Россией американский президент Джо Байден попытается завершить конфликт с Москвой и перейти к миру. Пострадать от этого может украинский режим.

Несмотря на все разногласия, Кремль и Белый дом все также пытаются найти точки соприкосновения. Сейчас страны в закрытом режиме обсуждают кибербезопасность. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«В то время как президент Зеленский все глубже впутывается в офшорный коррупционный скандал, со стороны западных партнеров, похоже, намечается «тихая зрада». Диалог между Россией и США после июньской встречи Путина и Байдена в Женеве получил новый импульс, а одной из тем может быть и Украина», — отметил автор материала Александр Харченко.

Он добавил, что первое «предательство» произошло, когда Вашингтон отказался от санкций против «Северного потока — 2». Вскоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели встречу в Швейцарии.

Новостное агентство «Харьков». /

«Словом, в США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что на Украине, как показала договоренность США и Германии по «Северному потоку — 2», могут расценить как новую зраду», — подчеркнул эксперт.

Белый дом, в первую очередь, хочет отдалить Москву от Пекина. Кроме того, в Вашингтоне боятся дестабилизации отношений, если давление будет усилено.

«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться. Конечно, эти переговоры могут выступать стабилизирующим фактором в отношениях между Западом и Россией», — говорится в материале.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон в 2021 году наладили устойчивый диалог по линии внешнеполитических ведомств. По его словам, в российско-американских отношениях наметились позитивные сдвиги.