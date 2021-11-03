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Выход на работу с недолеченным гриппом может привести к поражению сердца
Общество
Выход на работу с недолеченным гриппом может привести к поражению сердца
pexels.com

Москва, 3 ноября. Недолеченный грипп может вызвать массу негативных последствий для организма, среди которых поражения сердца, развитие болезней почек и другие. Об этом заявила врач-терапевт, гематолог Диана Ким.

По словам специалиста, грипп является инфекционным тяжелым вирусным заболеванием, которое может вызвать осложнения в виде эндокардитов, миокардитов. Она отметила, что одним из последствий гриппа может стать болезнь почек, которую человек может даже не почувствовать, поэтому так важно сдавать анализ мочи. Об этом информирует радио Sputnik.

Осложнения после гриппа могут появиться в течение месяца после болезни, отметила врач. Она заявила, что вероятность их появления выше у человека, который выйдет на работу недолеченным. Обычно срок больничного при гриппе составляет от 10 до 14 дней.

Перепады температуры в осенний период могут привести к ослаблению иммунитета. Об этом предупредил россиян главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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