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«Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров со своих складов

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:15
Общество
«Яндекс.Маркет» запустил экспресс-доставку товаров со своих складов
Пресс-служба Яндекс.Маркета

Москва, 3 ноября. Онлайн-площадка «Яндекс.Маркет» запускает новый проект — экспресс-доставка товаров со своих складов. Информацию об этом сообщил источник в компании.

Доставка будет производиться за один-два часа. Проект нацелен на массовую аудиторию и работу с большей долей непродовольственных товаров. Они будут доставляться из собственных dark store «Яндекс.Маркета», рассказал источник в интервью «Коммерсанту».

На старте проекта в ассортименте будет 2-3 тыс. наименований. Позже число возрастет в несколько раз. Склады «Яндекс.Маркета» будут запускаться в городах, где не функционирует «Яндекс.Лавка». В их числе Новосибирск и города в двух южных регионах России.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, новый формат «Яндекс.Маркета» позволит компании активнее развиваться в регионах, где спрос на экспресс-доставку товаров еще не сформировался.

Ранее стало известно, что «Почта России» начала использовать роботов-беспилотников от компании «Яндекс» для доставки посылок клиентам.

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