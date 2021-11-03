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Российским туристам на фоне пандемии доступно только 15% зарубежных круизов
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Российским туристам на фоне пандемии доступно только 15% зарубежных круизов

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 02:14
Общество
Российским туристам на фоне пандемии доступно только 15% зарубежных круизов
cruiseinform.ru

Москва, 3 ноября. Масштабные ограничения на фоне пандемии коронавируса сдерживают массовое возобновление туристических круизов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Сейчас россиянам доступно лишь 15% от объема предложения 2019 года. Рынок выездного организованного туризма в целом восстановился на 50%.

Бизнес не ждет выраженной позитивной динамики и в 2022 году, отмечает «Коммерсант». Представители отрасли предупреждают, что морские круизы внутри страны не могут стать полноценной альтернативой зарубежному предложению. Спрос на них ограничивают высокие цены и скудная сеть маршрутов.

Представители интернет-магазина круизов «Круиз.онлайн» рассчитывают, что спрос на морские круизы в 2022 году вырастет на треть относительно показателей текущего года. При этом они полагают, что динамика бронирований сопоставима с докризисной.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться морскими круизами. К августу показатель увеличился на 20% по сравнению с показателями 2019-го.

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туризм круизы коронавирус
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