Российским туристам на фоне пандемии доступно только 15% зарубежных круизов

Москва, 3 ноября. Масштабные ограничения на фоне пандемии коронавируса сдерживают массовое возобновление туристических круизов. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Сейчас россиянам доступно лишь 15% от объема предложения 2019 года. Рынок выездного организованного туризма в целом восстановился на 50%.

Бизнес не ждет выраженной позитивной динамики и в 2022 году, отмечает «Коммерсант». Представители отрасли предупреждают, что морские круизы внутри страны не могут стать полноценной альтернативой зарубежному предложению. Спрос на них ограничивают высокие цены и скудная сеть маршрутов.

Представители интернет-магазина круизов «Круиз.онлайн» рассчитывают, что спрос на морские круизы в 2022 году вырастет на треть относительно показателей текущего года. При этом они полагают, что динамика бронирований сопоставима с докризисной.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще интересоваться морскими круизами. К августу показатель увеличился на 20% по сравнению с показателями 2019-го.