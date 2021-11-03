Паромную переправу на Камчатке закрыли из-за резкого снижения уровня воды

Петропавловск-Камчатский, 3 ноября. Паромную переправу через реку Камчатку до села Лазо закрыли из-за резкого снижения уровня воды. Информацию об этом сообщило министерство транспорта и дорожного строительства края.

Переправа прекратила работать 3 ноября с 9:00 часов до особого распоряжения, говорится в сообщении минтранса Камчатского края. Помимо резкого снижения уровня воды, также образовалась мель в фарватере реки.

Село Лазо находится в Мильковском районе региона. Оно располагается на правом берегу реки Камчатки. Расстояние между берегами составляет более 200 метров. В селе проживают почти 400 человек. Также ведомство сообщило, что движение для всех видов транспорта временно прекращено.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что уровень воды в реке Нева поднялся на 72 см. Причиной этому послужили сильные дожди и ураганный ветер.