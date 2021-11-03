Украина изменит систему учета газа с объемных единиц на энергетические

Киев, 3 ноября. Верховная рада Украины во вторник утвердила законопроект, предусматривающий изменение системы учета газа с объемных единиц на энергетические. Документ вступит в действие 1 мая 2022 года.

На Украине учет ведется в кубических метрах, а в странах Евросоюза — в единицах энергии. Из-за этого существуют определенные административные трудности при оформлении импортированного газа из стран ЕС или его закачке в газохранилища в режиме таможенного склада, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, подсчет объемов газа в энергоединицах используется почти во всем мире, подчеркнул глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. После перехода на энергоединицы платить придется только за количество потребленной энергии, а не за объем газа, объяснил он такое решение.

Недавно украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко указал на необходимость тепловой генерации в стране во избежание зависимости от России. После запуска «Северного потока — 2» и без того скверная текущая ситуация станет еще хуже. Существует риск того, что Россия до минимума сократит поставки газа в Европу.