IT-специалист Назаренко перечислил способы кражи данных с сим-карты

Москва, 3 ноября. Sim-карты служат связующим звеном, соединяющим интернет-счета в банках, аккаунты в соцсетях и массивы ценных данных с реальным человеком, предупредил сотрудник РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

Мошенники стараются подменить собой реального владельца sim-карты, чтобы получить доступ к его аккаунту или сервисам банка, уточнил завкафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА. По словам Назаренко, в настоящее время логины аккаунтов в соцсетях и номера банковских карт не являются тайной.

«Тайной может являться секретный код, который приходит на привязанный к сервису номер телефона, а приходит это уведомление именно в тот телефонный аппарат, в который вставлена sim-карта с авторизованным именно на ней номером владельца», — сообщил агентству «Прайм» Назаренко.

По словам специалиста, мошенники часто перевыпускают sim-карты по доверенности со справкой о потере паспорта. Назаренко отметил, что при замене sim-карты большинство операторов сотовой связи на сутки блокируют смс-сообщения с кодами-подтверждения. Кроме того, пользователь может запретить перевыпуск sim-карты по доверенности. Это даст время для противодействия мошенникам, заключил эксперт.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал простые правила, которые позволят избежать оформления «левых» SIM-карт на личные данные пользователей. Эксперт отметил, что можно даже проверять количество SIM-карт, которые оформлены на паспорт.