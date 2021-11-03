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Вирусолог Альтштейн назвал ревакцинацию причиной дефицита «Спутника Лайт» в России

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 01:24
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал ревакцинацию причиной дефицита «Спутника Лайт» в России
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Москва, 3 ноября. Причиной дефицита вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» могла стать ревакцинация россиян. Об этом сообщил профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что данная вакцина рекомендована для ревакцинации. По его словам, сейчас такое время, когда привитые шесть месяцев назад люди получают ревакцинацию.

«Недостаток "Спутника Лайт" может быть связан с этим фактором», — заявил он.

Альтштейн также допустил, что в регионах могут быть исключительно снабженческие проблемы. Он отметил, что вакцина должна производиться и поставляться.

Ранее в ряде регионов России поступали сообщения о подошедших к концу запасах «Спутника Лайт». Дефицит препарата был отмечен в Петербурге, Воронежской и Курганской областях, а также в Красноярском крае.

Ранее ревакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» стартовала в Москве. Москвичи и гости города могут привиться могут привиться во всех специализированных пунктах.

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альтштейн НИЦ Гамалеи спутник лайт ревакцинация
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