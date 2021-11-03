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Читатели Haber7 восхитились заявлением Путина о ракетных угрозах США
Политика
Читатели Haber7 восхитились заявлением Путина о ракетных угрозах США
Федеральное агентство новостей

Анкара, 3 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что намерение Соединенных Штатов разместить ракеты средней дальности в Европе несут угрозу для РФ, на что она ответит дополнительными ЗРК.

Глава государства в ходе встречи с представителями министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса России подчеркнул, что будет задействован первый серийный образец зенитной ракетной системы С-500. Его речь обсудили читатели турецкого издания Haber7.

«США создают заставы вокруг России. Русский медведь не проглотит это. Почему США вновь переключили свой взор с Азиатско-Тихоокеанского региона на этот регион? Хорошенько подумайте», — отметил Хасанбб.

Пользователь Нефер заявил, что он восхищается Путин. Он продал ЗРК С-400 Турции, которая является членом Североатлантического Альянса, и не оправдывался за это. США, в отличие от России, выглядит низко, а американский президент Джо Байден — слабый лидер.

«А Путин пусть развернет ракеты в Венесуэле, на Кубе», — предложил Тема.

Джафер считает, что Турции, вместо покупки С-400, следует закупить С-500 или организовать совместное производство. Эти технологии могут приходиться для турецкой противовоздушной обороны «Хисар У».

Ранее американские читатели Fox News оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укрепления обороны страны в ответ на агрессивные действия НАТО.

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путин сша с-500
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