Анкара, 3 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что намерение Соединенных Штатов разместить ракеты средней дальности в Европе несут угрозу для РФ, на что она ответит дополнительными ЗРК.

Глава государства в ходе встречи с представителями министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса России подчеркнул, что будет задействован первый серийный образец зенитной ракетной системы С-500. Его речь обсудили читатели турецкого издания Haber7.

«США создают заставы вокруг России. Русский медведь не проглотит это. Почему США вновь переключили свой взор с Азиатско-Тихоокеанского региона на этот регион? Хорошенько подумайте», — отметил Хасанбб.

Пользователь Нефер заявил, что он восхищается Путин. Он продал ЗРК С-400 Турции, которая является членом Североатлантического Альянса, и не оправдывался за это. США, в отличие от России, выглядит низко, а американский президент Джо Байден — слабый лидер.

«А Путин пусть развернет ракеты в Венесуэле, на Кубе», — предложил Тема.

Джафер считает, что Турции, вместо покупки С-400, следует закупить С-500 или организовать совместное производство. Эти технологии могут приходиться для турецкой противовоздушной обороны «Хисар У».

Ранее американские читатели Fox News оценили слова президента России Владимира Путина о необходимости укрепления обороны страны в ответ на агрессивные действия НАТО.