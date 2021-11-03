София, 3 ноября. Президент США Джо Байден в ходе саммита G20 заявил, что Россия манипулирует поставками газа. По мнению главы Белого дома, Москве необходимо помешать достичь «вредных политических целей».

Речь американского лидера осудили жители Болгарии. Об этом сообщает издание «Дневник».

«Очередное доказательство байденовского слабоумия. Как можно кому-то «помешать манипулировать потоками природного газа», когда этот же «кто-то» контролирует источник. Чтобы помешать «кому-то» манипулировать потоками природного газа, у вас должны быть стабильные, надежные альтернативные источники энергии — например, атомные и угольные электростанции», — отметил Ментор.

Пользователь Сатана Ликующий считает, что в США должен быть свой концерн вроде «Газпрома». В Соединенных Штатах только частные компании, которые ориентируются на спрос и предложение, а не указы Вашингтона, а потому Байден не имеет тут власти.

«То есть, возможно, следующие несколько зим мы (а что еще хуже — наши дети) будем мерзнуть, но будем мерзнуть демократично, по-евроатлантически! Какой же дурак этот Джо», — подчеркнул libretto.

Сара иронично предложила США помешать России, но только сначала она должна отправить в Европу свой газ. Однако она предпочитает Азию, где его берут дороже.

Ранее Квиннипэкский университет сообщил, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38%. Это рекордно низкий уровень за все время пребывания на посту.