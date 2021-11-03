Минобороны Украины заявило о 90 тыс. военных из России у госграниц

Киев, 3 ноября. Минобороны Украины заявило, что у российско-украинской границы и в Донбассе сосредоточены порядка 90 тысяч российских военнослужащих.

Военное ведомство сослалось на данные главного управления разведки Украины. В минобороны страны заявили, что российские военнослужащие, в том числе, якобы присутствуют на территории народных республик Донбасса.

«По данным главного управления разведки министерства обороны, по состоянию на начало ноября 2021 года у нашей границы и на временно оккупированных территориях Российской Федерацией сосредоточена группировка войск (сил) общей численностью около 90 тысяч человек», — говорится в опубликованном на сайте МО Украины сообщении.

Киев и Запад в последнее время неоднократно выражали обеспокоенность в связи с тем, что у границ Украины якобы усилились «агрессивные действия» России. В Москве отметили, что на своей территории власти страны перемещают войска на свое усмотрение. Однако Россия никому не угрожала и не угрожает, подчеркнула российская сторона.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинское правительство подготовиться к возможному обострению ситуации в Донбассе. Одним из вариантов обеспечения безопасности страны дипломат считает поддержку партнеров.