Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 01:30
01:29
Экономика
Украина изменит систему учета газа с объемных единиц на энергетические
01:25
Технологии
IT-специалист Назаренко перечислил способы кражи данных с сим-карты
01:24
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал ревакцинацию причиной дефицита «Спутника Лайт» в России
01:21
Политика
Читатели Haber7 восхитились заявлением Путина о ракетных угрозах США
01:21
Происшествия
Правоохранители задержали организатора «Русского марша» Зайцева в Москве
01:21
Политика
Читатели «Дневника» раскритиковали Байдена за выпады на Россию по газу
01:10
Армия
Минобороны Украины заявило о 90 тыс. военных из России у госграниц
01:01
Общество
Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области
00:50
Спорт
Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
00:38
Общество
Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
Все новости

Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 01:01
Общество
Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 ноября. Управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

Так, в среду, 3 ноября, на территории Ленинградской области прогнозируется сильный туман. С 1:00 до 4:00 часов ночи видимость из-за этого погодного явления составит 500 метров и менее, говорится в официальном сообщении регионального МЧС.

Жителей Ленобласти просят использовать светоотражающие предметы при выходе на улицу. Водителям рекомендовали не совершать поездки на дальние расстояния. Также МЧС предупредило автолюбителей о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

«А вот включать дальний свет фар категорически запрещается», — напомнили сотрудники ведомства.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что плотный туман, который образовался в российской столице вечером 1 ноября, оказался самым сильным и продолжительным за последние 12 лет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области
ленобласть штормовое предупреждение туман
Комментировать