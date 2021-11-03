Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 3 ноября. Управление МЧС по Ленинградской области объявило штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.

Так, в среду, 3 ноября, на территории Ленинградской области прогнозируется сильный туман. С 1:00 до 4:00 часов ночи видимость из-за этого погодного явления составит 500 метров и менее, говорится в официальном сообщении регионального МЧС.

Жителей Ленобласти просят использовать светоотражающие предметы при выходе на улицу. Водителям рекомендовали не совершать поездки на дальние расстояния. Также МЧС предупредило автолюбителей о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар.

«А вот включать дальний свет фар категорически запрещается», — напомнили сотрудники ведомства.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что плотный туман, который образовался в российской столице вечером 1 ноября, оказался самым сильным и продолжительным за последние 12 лет.