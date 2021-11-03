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Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Спорт
Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
juventus.com

Турин, 3 ноября. Петербургский клуб «Зенит» потерпел поражение от туринского «Ювентуса» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов со счетом 2:4. Матч прошел на туринском стадионе «Альянц».

Первым результативным действием в матче отличился аргентинский нападающий туринцев Пауло Дибала. Он забил гол на 11-й минуте. Вторым взятием ворот отличился защитник итальянской команды Леонардо Бонуччи. Однако он отправил мяч в ворота своего вратаря на 26-й минуте.

Аргентинец после этого снова вывел «Ювентус» вперед. Он забил пенальти на 58-й минуте. Третий гол итальянской команды оформил Фредерико Кьеза на 74-й минуте. Нападающий Альваро Мората также отличился голом на 82-й минуте. Единственным футболистом, который отличился в составе «Зенита», стал форвард Сердар Азмун. Он забил гол на 92-й минуте.

После четырех туров «Зенит» идет на третьей строчке в группе Лиги чемпионов. Петербургская команда имеет в своем активе всего три очка. Ювентус заработал 12 очков. С третьего места команда покидает Лигу чемпионов, но попадает в Лигу Европы.

Эту игру посетило около 150 поклонников «Зенита». Всего на матче ожидалось 30 тысяч болельщиков. Соответствующей информацией поделился RT.

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футбол Зенит лига чемпионов ювентус
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