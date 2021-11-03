Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»

Москва, 3 ноября. Советника главы Роскосмоса, экс-спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, на трое суток перевели в карцер в СИЗО «Лефортово».

Член общественной наблюдательной комиссии во вторник сообщил, что Сафронов наклеил на стену в камере бумагу от колбасы. Бывший специальный корреспондент пытался так починить телеантенну.

По словам источника, Иван пытался найти положение антенны, при котором возможно будет смотреть телевизор. В результате ему удалось это сделать, а телевизор начал работать. Сафронов для этого приклеил антенну к стене лентами от упаковки колбасы. Однако правила СИЗО запрещают заключенным что-либо клеить к стенам в камерах.

Сафронов недавно не стал признавать вину по всем пунктам обвинения. Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование о государственной измене.