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Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
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Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
Общество
Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
Агентство городских новостей Москва

Москва, 3 ноября. Советника главы Роскосмоса, экс-спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, на трое суток перевели в карцер в СИЗО «Лефортово».

Член общественной наблюдательной комиссии во вторник сообщил, что Сафронов наклеил на стену в камере бумагу от колбасы. Бывший специальный корреспондент пытался так починить телеантенну.

По словам источника, Иван пытался найти положение антенны, при котором возможно будет смотреть телевизор. В результате ему удалось это сделать, а телевизор начал работать. Сафронов для этого приклеил антенну к стене лентами от упаковки колбасы. Однако правила СИЗО запрещают заключенным что-либо клеить к стенам в камерах.

Сафронов недавно не стал признавать вину по всем пунктам обвинения. Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование о государственной измене.

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