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Политика
Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков
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Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков
Политика
Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Варшава, 3 ноября. Положение этнических поляков на Украине «меняется в худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов», заявил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.

Текущая неутешительная экономическая ситуация в стране становится настолько критической, что многие молодые поляки уезжают на родину в поисках лучшей жизни. Кроме того, Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и жители Польши подвергаются сильному, практически смертельному риску, оставаясь на территории государства.

«Поляки на Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», — заявил Шинковский по данным «Известий».

Неблагоприятный закон о языке, прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв тоже сыграли свою роль по мнению дипломата. На Украине позицию министра решительно отвергли.

Ранее политолог Евгений Сатановский заявил, что Киев близко к сердцу принял «предательство» Литвы и Молдавии, которые заключили энергетические контракты с Россией.

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