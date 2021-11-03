Черные кредиторы активизировались в России на фоне пандемии

Москва, 3 ноября. Банк России фиксирует увеличении активности черных кредиторов, которые все больше перебираются в онлайн. Деньги заемщикам они теперь могут перечислить без личного присутствия.

Под определение черных кредиторов попадают организации без лицензии ЦБ. Займы в таких компаниях получить проще, однако это чревато высокими процентами и жесткими методами взыскания долгов, передают «Известия».

За прошедшие девять месяцев текущего года Центробанк выявил порядка 680 черных кредиторов, что на 15% больше в сравнении с 2020 годом. За осень же их число возросло на 63,2 процента. Причина, по которой они начинают активизироваться в Сети — трудности в своевременном пресечении их деятельности.

Специалисты предупредили, что брать займы в таких организациях не стоит ни в коем случае. Заемщик рискует выплачивать превышающие вдвое или втрое проценты, чем в банке с лицензией. В случае невыплаты такие организации могут отобрать жилье, официальным финансовым учреждениям делать подобное запрещено законом.

Подавляющее число россиян берут кредиты на сумму не больше 3 миллионов рублей. Соответствующее исследование провел университет «Синергия».