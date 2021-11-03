Молочные продукты могут подорожать на 5% в декабре в России

Москва, 3 ноября. Министерство сельского хозяйства направило в правительство свой доклад «О ценах производителей», в котором рассмотрело изменение стоимости продуктов в различных категориях. Молочная продукция стала единственная, где допущен рост цен.

Сырое молоко у производителя стоит 27,6 руб./кг, рост цен составил 7,7% за год. Стоимость пастеризованного молока выросла до 49,1 руб./кг на 7,9%. Сливочное масло подорожало на 5,9%, а сыры — на 4,1%. Об этом информируют «Известия».

Магазины гипермаркета «Лента» начали получать сообщения от поставщиков об увеличении закупочных цен в пределах 5% с 1 декабря текущего года. Отмечается, что с начала года закупочные цены на молочную продукцию выросли почти на 10-15%.

Рост стоимости продуктов из среднестатистического завтрака в мире может быть одним из признаков продовольственного кризиса, заявила ФАН заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Она отметила, что зависимость между недоступностью продуктов питания и политической нестабильностью была доказана историческим опытом почти во всем мире.