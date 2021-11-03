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Минобороны России отработало борьбу с беспилотниками в горах на учениях в Крыму
Армия
Минобороны России отработало борьбу с беспилотниками в горах на учениях в Крыму
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Симферополь, 3 ноября. Минобороны России провело учения по противодействия вражеским беспилотникам в горной местности. Маневры прошли на Кавказе и в Крыму.

Информацию об этом сообщил источник в военном ведомстве в интервью «Известиям». Так, на учениях отрабатывалась борьба с беспилотниками с помощью российской противовоздушной обороны. Подразделениям ПВО и РЭБ удалось проверить тактику отражения атак беспилотных летательных аппаратов.

Испытания показали, что в горной местности БПЛА становились особо опасными. Рельеф максимально затруднял действия расчетов ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Из-за этого беспилотники трудно обнаружить и сбить, что позволяет им подлетать к цели и прятаться в ущельях.

На учениях совместными действиями сил ПВО и РЭБ удалось отразить массивную атаку дронов. По словам экспертов, в горной местности успех в борьбе с беспилотниками может быть достигнут только слаженной работой всех подразделений.

Ранее военнослужащие Барнаульского ракетного соединения приняли участие в масштабных противодиверсионных учениях в Алтайском крае.

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