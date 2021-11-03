Минэкономразвития пересчитает показатели благосостояния россиян

Москва, 3 ноября. Пересмотренные данные по расходам, доходам и сбережениям россиян за 2018-2020 годы будут опубликованы в марте 2022 года.

Росстат сообщил, что оценка доходов и расходов будет скорректирована на данные по движению средств на брокерских счетах и переписи малого бизнеса. При расчете объема платных услуг будут учтены каршеринг, доходы самозанятых, курьерская доставка и онлайн-кинотеатры. Пересмотр будет направлен на увеличение точности оценок, передают «Известия».

Минэкономразвития должно охватить все источники информации для расчета показателей расходов, доходов и сбережений населения страны. С 2022 года планируют начать учет данных об электронных услугах в сфере IT: подписки на игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и платные облачные хранилища.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%. Это является максимумом за 11 лет. С января по сентябрь текущего года включительно рост показателя составил 4,1% к аналогичному периоду годовой давности.