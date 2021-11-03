Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 01:29
01:25
Технологии
IT-специалист Назаренко перечислил способы кражи данных с сим-карты
01:24
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал ревакцинацию причиной дефицита «Спутника Лайт» в России
01:21
Политика
Читатели Haber7 восхитились заявлением Путина о ракетных угрозах США
01:21
Происшествия
Правоохранители задержали организатора «Русского марша» Зайцева в Москве
01:21
Политика
Читатели «Дневника» раскритиковали Байдена за выпады на Россию по газу
01:10
Армия
Минобороны Украины заявило о 90 тыс. военных из России у госграниц
01:01
Общество
Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области
00:50
Спорт
Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
00:38
Общество
Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
00:28
Политика
Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков
Все новости

Минэкономразвития пересчитает показатели благосостояния россиян
Экономика
Минэкономразвития пересчитает показатели благосостояния россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Пересмотренные данные по расходам, доходам и сбережениям россиян за 2018-2020 годы будут опубликованы в марте 2022 года.

Росстат сообщил, что оценка доходов и расходов будет скорректирована на данные по движению средств на брокерских счетах и переписи малого бизнеса. При расчете объема платных услуг будут учтены каршеринг, доходы самозанятых, курьерская доставка и онлайн-кинотеатры. Пересмотр будет направлен на увеличение точности оценок, передают «Известия».

Минэкономразвития должно охватить все источники информации для расчета показателей расходов, доходов и сбережений населения страны. С 2022 года планируют начать учет данных об электронных услугах в сфере IT: подписки на игровые сервисы, онлайн-кинотеатры и платные облачные хранилища.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%. Это является максимумом за 11 лет. С января по сентябрь текущего года включительно рост показателя составил 4,1% к аналогичному периоду годовой давности.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэкономразвития пересчитает показатели благосостояния россиян
минэкономразвития благосостояние пересчет
Комментировать