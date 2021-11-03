Минтруд: Москва и Петербург возглавили топ по внедрению удаленки

Москва, 3 ноября. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области возглавляют топ регионов по распространению удаленного режима. Об этом сообщает Минтруд.

«Известия» со ссылкой на министерство уточняет, что в общей сложности в дистанционном режиме по всей России работают порядка 5% человек. Удаленный режим наиболее активно используется в финан­совых и образователь­ных организациях, в сфере компьютерного и программного обесп­ечения, а также информационн­о-коммуникационных технологиях и связи.

Глава Минтруда Олег Котяков 19 октября отмечал, что всего в стране на удаленке работают около 3 миллионов человек. В Госдуме сообщили, что в ряде сфер работа в данном формате показала даже большую эффективность по сравнению с офисным трудом.

Ранее сообщалось, что больше 50% компаний Москвы и Петербурга используют удаленку. При этом вакансий на дистанционный формат в столице на конец сентября было 6,8%, а в Санкт-Петербурге — 5,1%.