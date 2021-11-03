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Гинцбург раскрыл состав разработанного теста на поддельный сертификат о вакцинации

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 00:23
Наука
Гинцбург раскрыл состав разработанного теста на поддельный сертификат о вакцинации
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 3 ноября. Тест на специфические антитела позволяет определить, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19, а не купил сертификат, заявил глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинзбург.

По словам специалиста, роль маркеров играют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Именно его используют в отечественных вакцинах от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Такой аденовирус редко встречается. Поэтому человек, скорее всего, не контактировал с ним до введения вакцины, уточнил Гинцбург.

Он отметил, что в Центре подобный анализ проводят уже около месяца. Реанимационные отделения регулярно предоставляют кровь пациентов.

«Мы не находим антитела к адено 26-му примерно у 80% людей в реанимациях, заявляющих, что они вакцинированы», — сообщил «Известиям» Гинзбург, уточнив, что пока проверено порядка 50–60 человек.

Ранее глава Центра им. Гамалеи заявил, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше чем через шесть месяцев, вреда для организма от этого не будет. Однако такая прививка не будет полезной, предупредил специалист.

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вакцинация коронавирус гинцбург
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