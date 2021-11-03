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Новый сервис для борьбы со звонками от мошенников появился в России
Общество
Новый сервис для борьбы со звонками от мошенников появился в России
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Москва, 3 ноября. Новый сервис для борьбы с телефонными злоумышленниками появился в России. Компания «Тинькофф» внедрила свою антифрод-систему, которая распознает подмену банковских номеров, в платформу определения номеров от «Яндекса».

Соответствующей информацией во время разговора с изданием «Известия» поделились представители банка. Эти данные подтвердили в IT-компании. Кредитные организации и крупные сотовые операторы также занимаются развитием своих сервисов, но это были лишь внедрения отдельных игроков.

ЦБ поддерживает инициативы по противодействию злоумышленникам. Регулятор отметил, что в течение первых шести месяцев текущего года отправил на блокировку около 18 тыс. номеров, c которых мошенники совершали звонки. Специалисты ждут, что сведения о подозрительных вызовах позволят жителям России не сталкиваться с телефонными преступниками.

Мошенники начали чаще проводить атаки на частных инвесторов. Преступники активизировали собственную противоправную деятельность на теме фондового рынка.

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