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Нерабочие дни вызвали резкий рост спроса на недвижимость в России
Общество
Нерабочие дни вызвали резкий рост спроса на недвижимость в России
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Как только президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях, спрос на новостройки вырос на 39%, а на вторичку — на 11,9%.

Граждане опасаются ухудшения ситуации с коронавирусом и возможного снижения доходов. Кроме того, ряд покупателей стараются успеть взять ипотеку по более выгодным условиям, пока банки не пересмотрели условия по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ, информируют «Известия».

В ближайшее время банки будут очень осторожно одобрять кредиты людям, работающим в проблемных в контексте пандемии отраслях экономики, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Речь о сотрудниках сферы развлечений и досуга, ресторанного бизнеса, индустрии красоты. При этом недавно выяснилось, что рейтинг доступности жилья в России показал отрицательное значение впервые за 12 лет.

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